Bolu'da 19 yaşındaki genç motosikletiyle yaptığı kazada öldü

Güncelleme:
Bolu'da 19 yaşındaki Erencan Fiş, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yakınlarının cep telefonu aracılığıyla yerini tespit ettiği gencin kaza esnasında kavşakta devrildiği belirlendi.

Bolu'da 19 yaşındaki genç, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde motosikletiyle evinden ayrılan Erencan Fiş'ten (19) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip cep telefonundaki konum özelliğinden gencin yerini tespit etmeye çalıştı.

Telefon sinyalinin Güney Çevre Yolu Kasaplar Mahallesi mevkisinden geldiğini belirleyen yakınları, bölgeye gittiklerinde kavşak içerisinde devrilmiş motosikleti ve yerde hareketsiz yatan Fiş ile karşılaştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre kazanın, Fiş'in kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
