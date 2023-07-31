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Bolu'da Makarna Fabrikasında Forklift Kazası: 1 Ölü

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Bolu'da bir makarna fabrikasında çalışan Nurten Çetin, üzerine devrilen forklift sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOLU'da, çalıştığı makarna fabrikasında üzerine forklift devrilen Nurten Çetin (44), hayatını kaybetti.

Vakıfgeçitveren köyündeki bir makarna fabrikasında saat 14.00 sıralarında Nurten Çetin isimli işçinin üzerine başka bir işçinin kullandığı forklift devrildi. Diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in yaşamını yitirdiği saptandı. Nurten Çetin'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen forklift sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Eke - Güncel

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