Bolu'da kümeste bulunan vaşak telef oldu - Haberler

Bolu'da kümeste bulunan vaşak telef oldu Bolu'da tavuk kümesinde bulunarak koruma altına alınan vaşak telef oldu. Bolu'da tavuk kümesinde bulunarak koruma altına alınan vaşak telef oldu. Merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde yaşayan Mahmut Çetin'in süs tavuğu beslediği kümeste dün bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alınan hasta olduğu belirtilen vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vaşağın, tahnit işlemlerinin ardından Abant Milli Park Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi. AA / Zafer Göder - Güncel Güncel Haberler

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