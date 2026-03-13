Haberler

Köpeğin üzerinden otomobili ile geçip, sürükleyen sürücü gözaltında

Bolu'da yerde yatan bir köpeğin üzerinden geçip sürükleyen otomobil sürücüsü M.D., jandarma tarafından yakalandı. Olayda köpek yaralanırken, sürücünün hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı.

BOLU'da yerde yatan köpeğin üzerinden otomobili ile geçip, sürükleyen sürücü M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki otomobil, yolun kenarına yaklaşarak beklemeye başladı. Bir süre sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Otomobilin altında sürüklenen köpek, daha sonra koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası M.D. jandarma tarafından yakalandı. Diğer yandan Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bakıma alınan köpeğin vücudunda açık yaralar ve ezilmeler olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
