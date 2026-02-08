Haberler

Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi

Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Güncelleme:
Bolu'da sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, Büyüksu Çayı'na düşerek 500 metre sürüklendi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak traktör yardımıyla otomobili kıyıya çıkarmayı başardı.

Bolu'da kontrolden çıkarak çaya düşen otomobil, yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra traktör yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Dağkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Büyüksu Çayı'na düştü.

Karların erimesi ve sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda sürüklenen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, camları kırıldığı için içi suyla dolunca Karaköy mevkisindeki çayın ortasında kaldı.

Sürücü ve arkadaşları, traktör yardımıyla uzun süren uğraşlar sonucu otomobili bulunduğu yerden kıyıya çıkardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
