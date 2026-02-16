Haberler

Yol kenarında sürü halinde gezen kızıl geyikler görüntülendi

Güncelleme:
Bolu'da bir vatandaş, yol kenarında dolaşan kızılgeyik sürüsünü cep telefonu ile görüntüledi. Ormanlık alandan geçen geyikler, kısa bir süre sonra ormana doğru ilerleyerek kayboldu.

BOLU'da yol kenarındaki arazide sürü halinde dolaşan kızılgeyikler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Ormanlık alandan geçen kara yolunda seyahat eden bir vatandaş, Türkiye'de yaşayan geyik türleri arasında en büyüğü olan kızılgeyikleri dolaşırken fark etti. Aracından inen vatandaş, sürü halinde gezen kızıl geyikleri cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre yol kenarındaki arazide ilerleyen geyikler, ormana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
