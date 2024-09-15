Üye Girişi
Haberler

Kaymakamın makam arabasında "arama" krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dörtdivan'da Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in makam aracına bombalı araç kontrolü yapılması nedeniyle Jandarma Teğmeni S.B.S., görevden alındı. Teğmen, kontrol işleminin emir gereği yapıldığını savundu. Vali, diğer araçların kontrol edilmediğini açıkladı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretinde Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in makam arabasında bomba araması yaptıran teğmen görevden alındı.

KAYMAKAMIN ARABASINDA BOMBA ARAMASI YAPTIRDI

Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit, 26 Temmuz günü İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete gitti. Yiğit'in resmi plakalı makam aracı, görevli askerler tarafından nizamiye girişinde durduruldu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S.'nin emriyle, nizamiyede görevli asker tarafından resmi plakalı makam aracı güvenlik kontrolünden geçirildi. Aracın altında ayna ile bomba kontrolü yapıldı ve çevresi kontrol edildi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra makam aracının girişine izin verildi.

İLÇE JANDARMA KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in durumu rapor etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınan Teğmen S.B.S., Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirildi.

VALİLİK: SADECE KAYMAKAMIN MAKAM ARACI BEKLETİLEREK KONTROL EDİLDİ

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25.07.2024 tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21'i resmi, 5'i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir" denildi.

Bolu'da Kaymakam Vekilinin Makam Aracına Bomba Kontrolü KriziDörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit

TEĞMEN S.B.S.: EMİRLERE GÖRE HAREKET ETTİM

Hakkında başlatılan disiplin soruşturması süren Teğmen S.B.S.'nin mülkiye müfettişlerine verdiği ifade ortaya çıktı. S.B.S.'nin ifadesinde, "Kaymakamın makam aracının kontrol edilmesi talimatı vermemin gerekçesi emirlerdeki düzenlemelerdir. Emirlerde İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesinden içeri giren sayın komutanın aracı dahil, tüm resmi ve sivil araçların kontrol edileceğine dair hükümler yer almaktadır. Bunun yanında kısa süre önce Foça Komando Okulu'nda katıldığım terörle mücadele kurslarında araçlara ne kadar kolaylıkla patlayıcı yerleştirilebileceğini öğrenmiş olmamdır. Kaymakamın makam aracının İlçe Jandarma Komutanlığı'na girişi sırasında uygulama işlemi, arama işlemi olmayıp, araç altı kontrol işlemidir" dedi.

Mülkiye müfettişinin "Kaymakamlarının daha önceki ziyaretlerinde makam araçlarını aynı şekilde kontrol ettirdiniz mi?" sorusuna Teğmen S.B.S, "Evet, eski Kaymakamımız Muhammet Çınarka'nın da ilk gelişinde kontrol ettik" ifadelerini kullandı. 'Bu kontrolü neden sadece ilk gelişinde yaptınız?" sorusuna Teğmen S.B.S "Kaymakamlarımızın bu konudaki talimatlarını aldıktan sonra böyle bir kontrol istemediklerini beyan etmeleri halinde kontrol yapmıyoruz" diyerek cevap verdi.

"TÜM KOMUTANLARIN ARAÇLARI KONTROL EDLİMEKTEDİR"

Mülkiye müfettişinin "Amir ve komutan araçları da kontrol ediliyor mu?" sorusuna Teğmen S.B.S., "Evet, İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bütün amir ve komutanların araçları bu şekilde kontrol edilmektedir" dedi. "30 Nisan 2024 tarihinde İl Jandarma Komutanı'nın, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyareti sırasında da komutanının aracının kontrol edilmesi yönünde bir emir verdiniz mi?" sorusuna ise Teğmen S.B.S, "O güne özel böyle bir emir vermedim. İl Jandarma Komutanının, aracının o gün bu şekilde kontrol edilip edilmediğini hatırlamıyorum. Ancak İl Jandarma Komutanının aracının da kontrol edilmesi gerekirdi" diye cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dörtdivan Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Olaylar Teğmen Güncel Bolu

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı

 Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

Cinsel istismara uğrayan Sıla Bebek'ten haber var!
Maçın önüne geçti bile! Herkes tartışma yaratan penaltı pozisyonlarını konuşuyor

Herkes tartışma yaratan penaltı pozisyonlarını konuşuyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title