Bolu'da kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde yaşadığı evden ayrılan Sabire T'den (86) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu kayıp kadına, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.
Sağlık personeline teslim edilen kadının, durumunun iyi olduğu belirtildi.