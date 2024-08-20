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Bolu'da Kaybolan Down Sendromlu Çocuk Bulundu

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Bolu'nun Yolçatı köyünde yaşayan 13 yaşındaki down sendromlu çocuk, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü derneklerin katıldığı çalışmalar sonucunda çocuk sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Bolu'da kaybolan 13 yaşındaki down sendromlu çocuk, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Merkeze bağlı Yolçatı köyünde yaşayan E.Y.'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllü dernekler BAKE, MEB AKUB, Köroğlu Arama Kurtarma Derneği ve ATAK'tan oluşan 61 kişilik arama kurtarma görevlisi, çocuğun bulunması için köy çevresinde arama-tarama çalışması yürüttü.

Çocuk, köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Gölköy Sulama Göleti çevresinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.Y. ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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