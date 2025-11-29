Bolu'da Kaybolan 30 Küçükbaş Hayvan Dronla Bulundu
Bolu'nun Mengen ilçesindeki Kavacık köyünde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, orman ekiplerinin dronla gerçekleştirdiği arama çalışması ile bulundu ve sahibine teslim edildi.
Mengen ilçesi Kavacık köyünde yaşayan Tuncay Meriç, kaybolan 30 küçükbaş hayvanının bulunması için Mengen Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.
İşletme müdürlüğü ekipleri geniş bir alanda dron destekli arama çalışması başlattı.
Havadan yapılan taramada kayıp 30 küçükbaş hayvanın ormanlık alanda yerleri tespit edildi.
Dron görüntülerinin yönlendirmesiyle ekipler, kayıp 30 küçükbaş hayvana ulaşarak tutanakla sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel