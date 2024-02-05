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Bolu'da kavşakta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

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Bolu'da bir kavşakta meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

BOLU 'da kavşakta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza yapan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Taner Ü. polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Taner Ü. yönetimindeki 14 ABT 555 plakalı otomobil kavşakta Hamdi Umut Y. idaresindeki 06 CMK 387 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hamdi Umut Y. ile birlikte iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Kaza yapan otomobil sürücülerinden alkollü olduğu belirlenen Taner Ü., kendisini polis merkezine götürmek isteyen polislere zor anlar yaşattı. Alkollü sürücü ile arkadaşları Taner Ü.'nün götürülmemesi için polislerle tartıştı. Taner Ü. ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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