Karla kaplı ormanda karaca görüntülendi
Bolu'nun Gerede ilçesinde karla kaplı ormanda gezen bir karaca, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Karaca, birkaç kare poz verdikten sonra ormanın derinliklerine doğru ilerledi.
BOLU'nun Gerede ilçesinde karla kaplı ormanda gezen karaca, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gerede ilçesinin yüksek kesimlerindeki karla kaplı ormanda karaca görüntülendi. Ormanda gezen karacayı fark eden kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti. Bir süre kendisini görüntüleyen kişiye bakan karaca daha sonra ormanın iç kısımlarına girerek gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı