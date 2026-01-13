Karla kaplı Bolu kent merkezi, dronla görüntülendi
Kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Belediye ekipleri kentin ana arterleri üzerinde kar küreme çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi dronla görüntülendi.
