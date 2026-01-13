Haberler

Karla kaplı Bolu kent merkezi, dronla görüntülendi

Güncelleme:
Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı 10 santime ulaştı ve belediye ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Kar manzaraları dronla görüntülendi.

BOLU, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinin karla kaplı görüntüsü dronla görüntülendi.

Kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Belediye ekipleri kentin ana arterleri üzerinde kar küreme çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi dronla görüntülendi.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

