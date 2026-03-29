Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağıyor.

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metre zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ ile Sarıalan yaylaları ve Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kartalkaya'da etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Hafta sonu tatili için Abant'a gelen ziyaretçiler, kar altında göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.