Karla kaplı Bolu kent merkezi, dronla görüntülendi

Karla kaplı Bolu kent merkezi, dronla görüntülendi
Güncelleme:
Bolu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanırken, kent merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Belediye ekipleri, ana arterlerde kar küreme çalışması yaptı ve görüntüler dronla kaydedildi.

BOLU, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinin karla kaplı görüntüsü dronla görüntülendi.

Kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Belediye ekipleri kentin ana arterleri üzerinde kar küreme çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
