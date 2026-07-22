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Kanala düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

Kanala düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
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Bolu'da sahibinin otlamaya çıkardığı inek köydeki kanala düştü. İnek, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

BOLU'da sahibinin otlamaya çıkardığı inek köydeki kanala düştü. İnek, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ilıcakınık Köyünde meydana geldi. Seyfi Tınaz'ın köyde otlamaya çıkardığı ineği kanala düştü. Kanalın içerisinde sıkışan ineği kendi imkanları ile kurtaramayan Tınaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekibi tarafından gövdesine halat bağlanan inek sıkıştığı kanaldan çıkartılarak, kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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