Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Karabük'ten İstanbul istikametine seyreden K.E. idaresindeki 67 SH 079 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kartalkaya sapağı mevkisinde, H.B'nin kullandığı 14 EU 843 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6'sı çocuk 9 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz