Bolu'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 1 tutuklama

BOLU'da durdurulan araçta 6 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 1 organizatör tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi. Durdurulan bir araçta, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan organizatör A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı