Bolu'da Kaçak Ağla Yakalanan 105 Sazan Balığı Kurtarıldı

Bolu'nun Taşlıyayla Göleti'nde yapılan denetimde 500 metre uzunluğunda kaçak ağ ele geçirildi. Ağa takılan 105 sazan balığından 55'i üretim istasyonuna, 50'si ise gölete geri bırakıldı.

BOLU'nun Taşlıyayla Göleti'nde yapılan denetimde 500 metre kaçak ağ yakalandı. Ağa takılan 105 sazan balığı, canlı olarak kurtarıldı.

Bolu'da su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimler sürüyor. İhbar üzerine, Seben ilçesine bağlı Taşlıyayla Göleti'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, gölete yasadışı olarak bırakıldığı belirlenen yaklaşık 500 metre uzunluğunda sahipsiz misina ağ tespit edildi. Sudan çıkarılan ağa el koyuldu. Ağa takılmış halde bulunan 105 adet canlı sazan balığından 55 adeti, anaç olma özelliği taşıması nedeniyle Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi. 50 adet canlı sazan balığı ise göle yeniden bırakıldı.

