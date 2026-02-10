Haberler

JAK timinden karla kaplı ormanda zorlu tatbikat

JAK timinden karla kaplı ormanda zorlu tatbikat
Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kar altında mahsur kalan bir kayakçıyı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, kar motorları ve özel eğitimli köpeklerle bölgede arama yaptı.

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kayak yapmak için girdikleri ormanda düşüp, kar altında mahsur kalan kayakçıyı kurtarma tatbikatı yaptı. Kar motorları ve özel eğitimli köpekle bölgeye giden ekipler, kayakçıyı kurtardı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı kayak merkezi Kartalkaya'da görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından karlı kaplı ormanda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Pistten çıkarak kar kalınlığının bir metreyi aştığı ormanda bir kayakçının kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, senaryo gereği kar motorlarıyla bölgeye sevk edildi. Kartalkaya Jandarma Komutanlığından çıkan ekipler özel eğitimli köpekle bölgede arama çalışması yaptı. Arama kurtarma köpeği kar altında mahsur kalan kayakçıyı buldu. Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan kayakçı bölgeden alınarak kayak merkezine götürüldü.

