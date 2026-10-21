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Bolu'da jandarma 395 sürücüye 3 milyon 19 bin 397 lira trafik cezası kesti

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Bolu'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan trafik denetimlerinde 395 sürücüye 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 47 araç trafikten men edilirken okul servislerinde 93 denetim yapıldı.

Bolu'da, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan trafik denetimlerinde 395 sürücüye 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında sorumluluk alanlarındaki okullarda huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından 14 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında yürütülen asayiş uygulamalarında 11 denetim faaliyeti yapıldı.

Faaliyette, 66 okul ve 102 umuma açık yer kontrol edilirken, 2 bin 192 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde ise 27 uygulama yapılırken, 10 bin 763 sürücüden 395'ine toplam 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası kesildi, 47 araç trafikten men edildi.

Okul servislerine yönelik 93 denetimde de 848 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 6 araca cezai işlem uygulandı.

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında 284 kişiye "En İyi Narkotik Polisi Anne", güvenli internet kullanımı ve bilişim suçları, trafik eğitimi ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında eğitim verildi.

Kaynak: AA
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