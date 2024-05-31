Bolu'da İtfaiye Ekipleri Parmağa Sıkışan Yüzüğü Keserek Çıkardı
Bolu'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı. G.K, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine başvurdu ancak doktorların çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi ve yüzük spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.
Bolu'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Parmağına yüzüğü sıkışan G.K, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine başvurdu.
Doktorların çabasına rağmen G.K'nin parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Hastaneye gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.