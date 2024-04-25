Bolu'da İmam Hatip Okulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali Tamamlandı
Bolu'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye 1. Bölge Finali tamamlandı. Yarışmaya 10 farklı ilin öğrencileri katıldı ve birinciler belirlendi.
Bolu'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye 1. Bölge Finali tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Bartın, Karabük, Sinop, Kırıkkale, Çankırı, Ankara ve Çorum'dan öğrenciler katıldı.
Yarışmada ortaokul kategorisinde Ankara Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hamza Şahin, lise kategorisinde Ankara Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Atıf Koca birinci oldu.