Bolu'da meydana gelen iki kazada 10 kişi yaralandı

Bolu'da meydana gelen iki trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mengen'den Bolu istikametine seyreden Ali Ö. idaresindeki 67 AAL 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gökçesu Beldesi mevkisinde yoldan çıktı.

Dere yatağına düşmekten ağaçlara takılarak kurtulan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkartılan 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Aynı yolda seyreden Ersin K. yönetimindeki 14 AEB 112 plakalı otomobil de Müstakimler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si kaza yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.