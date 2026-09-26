Bolu'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası Valilik Meydanı'nda kameraya yansıdı

Bolu'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası Valilik Meydanı'nda kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki Valilik Meydanı'nda dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüşürken çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
BOLU'da, iki grup arasındaki tekme ve yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.
Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki Valilik Meydanı'nda dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı