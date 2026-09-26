Bolu'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası Valilik Meydanı'nda kameraya yansıdı

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BOLU'da, iki grup arasındaki tekme ve yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki Valilik Meydanı'nda dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı