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Yeniçağa'da kayıp yaşlı kadın için arama başlatıldı

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

İlçede ikamet eden Nuriye B'den (70) dün akşam saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bolu AFAD ekipleri, ihbarlar doğrultusunda yaşlı kadının gitmiş olabileceği değerlendirilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Ekipler, 1 araç, 1 zodyak bot ve termal dronla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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