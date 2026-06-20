Haberler

Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Güney Çevre Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu Güney Çevre yolunda seyreden R.K. idaresindeki 14 DB 971 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin

Özgür Özel'den istediğini aldı

Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

Tatlı rekabet! Anne-oğul bitişik sınıflarda sınava girdi
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

Maç bitince fena patladı: Bütün olayınız...