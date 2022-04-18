Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı - Haberler

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Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde güvercini yakalamak isterken duvara çarparak yaralanan atmaca tedaviye alındı.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde güvercini yakalamak isterken duvara çarparak yaralanan atmaca tedaviye alındı.

İlçeye bağlı 2. TOKİ konutlarında binaların çatılarının alt kısımlarına yuva yapan güvercinleri yakalamak isteyen atmaca, bir apartmanın duvarına çarparak yere düştü.

Olayı gören bina görevlisi Zafer Çelik, sahipsiz köpeklerin yakınına düşen atmacayı yakaladı.

Başından ve kanadından yaralanan atmacayı evine alan Çelik, daha sonra veterinere götürdü.

Atmacaya evinde bakan ve ilaçlarını veren Çelik, kuşa birkaç gün daha evinde kafeste bakmaya devam edeceğini ve daha sonra Abant'ta doğal yaşamına bırakacağını söyledi.

Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, Bolu, Güncel, Haberler

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