Bolu'da meslek örgütleri Grand Kartal Otel yangınının 1'inci yılı nedeniyle açıklama yaptı

Güncelleme:
Bolu'da meslek örgütleri, Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının 1. yılı dolayısıyla ortak basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Sinan Barut, yaşanan olayın yalnızca kaza olmadığını, ihmal ve eksikliklerin sonucu olduğunu vurguladı.

Bolu'da meslek örgütleri, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının 1'inci yılı nedeniyle ortak basın açıklamasında bulundu.

Bolu Barosu, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bolu-Düzce Tabip Odası ile Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından hazırlanan ortak açıklama, Bolu Barosu'nda düzenlenen basın toplantısında okundu.

Meslek örgütleri adına açıklamayı okuyan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 21 Ocak 2025'te meydana gelen ve çoğu çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, acılarının dinmediğini, öfkelerinin azalmadığını söyledi.

Barut, hukukun üstünlüğünü savunan, yaşam hakkını temel alan ve bilimin rehberliğini esas kabul eden meslek örgütleri olarak bu olayın bir "kaza" olarak nitelendirilemeyecek kadar çok ihmalin, eksikliğin ve denetimsizliğin sonucunda meydana geldiğini hatırlatmak istediklerini belirtti.

Devletin ve kamu gücü kullanan tüm idari yapıların birincil görevinin yaşam hakkını korumak olduğunu dile getiren Barut, "Bu sorumluluk, yalnızca olay sonrası yürütülen soruşturma ve yargılamalarla değil, olay gerçekleşmeden önce alınması gereken önleyici tedbirlerle anlam kazanır. Grand Kartal Otel yangını, önlenebilir bir olaydır." dedi.

Barut, hukuki sorumluluğun yangının çıktığı anla sınırlı olmadığını, yapı ruhsatı, kullanım izinleri, periyodik denetimler, yangın güvenliği raporları ve acil durum planlarını kapsayan geniş süreci içerdiğini dile getirdi.

Yangın felaketini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Barut, sorumluların tamamı ortaya çıkarılana ve adalet sağlanana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Barut, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından oluşturulan "Başka Canımız Yok" platformunun yarın düzenleyeceği anma etkinliklerine katılacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
