Bolu'da Gölette Yasa Dışı Ağ Ele Geçirildi

Bolu'da Gölette Yasa Dışı Ağ Ele Geçirildi
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Bolu'nun Seben ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2,5 kilometre uzunluğundaki yasa dışı misina ağ ele geçirildi. Ağda yakalanan 27 pullu sazan, canlı olarak suya geri bırakıldı.

BOLU'nun Seben ilçesinde gölde yapılan denetimlerde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi. Ağa yakalanan 27 pullu sazan suya bırakıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelindeki akarsu ve göletlerde su ürünleri avcılığıyla ilgili denetim yaptı. Bu kapsamda, su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti'nde ağ tarama denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, gölete yasa dışı olarak atılan misina ağ tespit edildi. 2,5 kilometre uzunluğundaki ağ ekipler tarafından göletten çıkarıldı. Ağa yakalanan 27 pullu sazan, canlı olarak suya geri bırakıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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