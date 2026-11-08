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Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı

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Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı
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Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı; parkta kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Ziyaretçiler soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp piknik yaptı, iskelede fotoğraf çektirdi.

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı tabiat parkı, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bolu'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Muhteşem manzarayı görmek isteyen ziyaretçiler, tabiat parkına akın etti. Yaklaşık 5 santimetre karla kaplanan tabiat parkına gelen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp piknik yaptı. Ziyaretçiler, göl üzerindeki iskelede fotoğraf çektirdi. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı, dronla görüntülendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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