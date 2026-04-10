Bolu'da "Gezici Müzik Atölyesi" tanıtım programı düzenlendi

Bolu Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Gezici Müzik Atölyesi" projesi kapsamında tanıtım programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), İl Jandarma Komutanlığı ve Haveran Türk Musikisi Topluluğu işbirliğinde 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nda düzenlenen programda, "Türkü Yolu" temasıyla hayata geçirilen "Gezici Müzik Atölyesi" projesi tanıtıldı.

Proje kapsamındaki atölyelerde, farklı sosyokültürel çevrelerde öğrenim gören tüm öğrencilerin geleneksel Türk müziği çalgılarıyla doğrudan temas edebildiği, kültürel değerleri deneyimleyerek öğrenebildiği kapsayıcı ve erişilebilir bir eğitim modeli geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, tanıtım programındaki konuşmasında, küçük yaştan bu yana türkülere ilgi duyduğunu anlatarak, bu eserlerin zaman içinde değerini yitirmeden aynı duyguyla dinlenmeye devam ettiğini belirtti.

Projenin, kültürel mirasın yeniden görünür kılınmasına katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, çalışmanın ilk etapta merkez ilçe ile 8 ilçede planlandığını, ilerleyen süreçte daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

"Mülki amirlerimizin katkıları, ülkemizin kültür cephesine yapılan büyük bir destektir"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar da projenin Valiliğin desteği ve ana sponsorluğunda gerçekleştirilmesinin önemine değinerek, "Çok değerli mülki amirlerimizin kültür sanata yapmış oldukları katkılar, ülkemizin kültür cephesine yapılan çok büyük bir destektir." dedi.

Kültür cephesinin, bir toplumun milli ve manevi değerlerini barındırdığını kaydeden Kaçar, "Eğer bu milli ve manevi değerleri boş bırakırsanız veya başka birine emanet ederseniz ülkedeki değerlerin hızlıca yok olduğunu görürsünüz. Bu nedenle kültür cephesinin asla başkalarına bırakılmaması gerekiyor. İşte yaptığımız projelerle, bu etkinliklerle yakından takip edeceğiz." diye konuştu.

Türkülerde milli ve manevi değerlerin, kültürel unsurların bir bütün olarak yer aldığını vurgulayan Kaçar, "Türkülerin içerisinde tarihi görüyorsunuz. Karacaoğlan, Köroğlu veya 'Estergon Kalesi', 'Tuna Nehri Akmam Diyor' gibi türkülerde aslında savaşlarımız anlatılıyor, yiğitliklerimiz anlatılıyor, kahramanlıklarımız anlatılıyor. Bu değerleri çocuklarımıza, evlatlarımıza aktarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaçar, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Musikimize, Türk musikisine sahip çıkalım. Çünkü musikiyle uğraşan insanlar kamil insanlardır. Güzel ahlaklı insanlardır. Ama nasıl bir musiki ile uğraştıkları önemlidir. Biz şimdi sizleri en doğal, en has, halis musiki ile tanıştıracağız. Kendi musikimizle tanıştıracağız." dedi.

"Ulaşılması zor her noktada çocuklarımızla buluşmayı hedefliyoruz"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Can Doğan ise ülkeye hizmetin yalnızca fiziki yatırımlarla değil kültür, sanat ve eğitimle de her noktaya ulaşması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Gezici Müzik Atölyesi projemiz tam da bu anlayışın bir yansımasıdır. Bizler bu projeyle ilçelerimizde, köylerimizde ve ulaşılması zor her noktada çocuklarımızla buluşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Program, genç müzisyenler ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisiyle devam etti.

Programa, BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.