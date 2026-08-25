Bolu'da Geyik ve Karaca Cep Telefonuyla Görüntülendi

Bolu'da ormanlık alanda dolaşan iki geyik ve bir karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yedigöller Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Müdürlüğü personeli İbrahim Karadere, ormanlık alanda dolaşan iki geyik ile bir karacayı fark etti.

Karadere, bir süre bölgede dolaşan hayvanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, geyiklerin ve karacanın ormanlık alanda dolaştığı, daha sonra ormanın içerisine doğru ilerleyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: AA