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Bolu'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Bolu'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Bolu'da bir traktör firmasının panosunu taktığı sırada elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Saat 12.00 sıralarında Karacaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Oğuzhan Temur (24), bir traktör firmasının panosunu taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Bolu'da Genç Adam Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bolu Güncel Haberler

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