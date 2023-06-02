Bolu'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Saat 12.00 sıralarında Karacaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Oğuzhan Temur (24), bir traktör firmasının panosunu taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.