Tarlasına kurduğu fotokapanla ayı görüntüledi

BOLU'da çiftçilik ve hayvancılık yapan Onur Sevim'ni (30) tarlasına kurduğu fotokapanla bölgede dolaşan ayı görüntülendi.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Bolu'nun ormanlarında doğal yaşam hareketlendi. Rüzgarlar köyünde yaşayan Onur Sevim hem doğal hayatı görüntülemek hem de tarlalarındaki ürünlerine zarar verebilecek hayvanları siren çalıp uzak tutmak için ağaçlara fotokapan kurdu. Sevim'in kurduğu fotokapan kamerasına bölgede dolaşan bir ayı yansıdı.

'ONLARI ÜRKÜTÜYORUZ'

Yaban hayvanlarının tarlalarını talan ettiğini belirten Onur Sevim, "Biz burada tarla ekiyoruz, hayvanlarımız var hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yukarıda dağların içerisinde bizim tarlalarımız var. Oralarda domuz olsun, ayı olsun, büyük geyiklerimiz olsun tarlaları talan ediyorlar. Fotokapanlarla siren çalarak tarlaya yaklaşan hayvanları uzaklaştırıyoruz, onları ürkütüyoruz. Biz bunları kurup doğamızda ne var ne yok görüntülerini almaya çalışıyoruz" dedi.

"İLK DEFA VAŞAK GÖRDÜM"

İlk defa vaşak gördüğünü söyleyen Onur Sevim, "En değişik hayvan olarak ben vaşak kaydettim. Domuz, ayı, geyik, karaca bunlar zaten bilindik hayvanlar. Ben bu köy civarında ilk defa gördüm. 30 senedir bu köydeyim, ilk defa vaşak gördüm. Ayılar kış uykusundan uyandı. Bir tane fotokapanımızla ayı görüntüledik. Aşırı büyük, aşırı heybetliydi. Biz de şaşırdık arkadaşlarımız arasında. Bu memlekette, bu civarda, bu kadar büyük bir ayı görülmesi çok ilginç. Görüntüleri ve koordinatları paylaşmıyorum kimseye de söylemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı