Bolu'da Esnafı Tehdit Eden ve Haraç Alan 4 Kişi Gözaltına Alındı

BOLU'da, esnafı tehdit edip haraç aldıkları belirtilen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafı ateşli, kesici ve delici aletlerle tehdit edip haraç aldığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.A. (24), M.K. (25), A.B. (31) ve İ.A. (34), şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 17 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 av tüfeği şarjörü, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 1 muşta, 1 bıçak, 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 14 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan sigara sarma kağıdı ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.