Emlak ofisine silahlı saldırı

Bolu'da bir emlak ofisi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kurşunlar, ofisin camına ve park halindeki lüks bir cipe isabet etti. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
