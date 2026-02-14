Emlak ofisine silahlı saldırı

BOLU'da bir emlak ofisi kimliği henüz belirlenmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda tabancadan çıkan kurşunlar iş yerinin camı ile lüks bir cipe isabet etti.

Olay, sabah saatlerinde Salıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde tabancayla gelen kişi, emlak ofisine peş peşe ateş etti. Kurşunlar emlak ofisinin camı ile iş yerinin önünde park halinde bulunan lüks cipin ön camına isabet etti. Olayın ardından şüpheli kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.