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Bolu'da Eğitimcilerden Oluşan Mehter Takımı Kuruldu

Bolu'da Eğitimcilerden Oluşan Mehter Takımı Kuruldu
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Bolu'da gönüllü eğitimciler tarafından oluşturulan 40 kişilik mehter takımı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle müzik öğretmeni Cemal Ergin'in koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Takım, topluma rol modeli olmayı hedefliyor.

Bolu'da gönüllü eğitimcilerin katılımıyla mehter takımı kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay önce öğretmenlerden oluşan mehter takımı kurulması için çalışma başlatıldı.

İlde bulunan okullarda görev yapan idareci ve öğretmen, emekli öğretmen ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan şube müdürlerinin katılımıyla 40 kişilik mehter ekibi oluşturuldu.

Müzik öğretmeni Cemal Ergin koordinesinde çalışmalarına devam eden mehter takımı, Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, gazetecilere, topluma rol modeli olmaları açısından çeşitli aktivitelerde eğitimcilerin ön planda olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana eğitimcilerden oluşan orkestra, halk ve sanat müziği grupları ile birbirinden farklı ekipler oluşturduklarını belirten Öncü, "Burada öğretmenlerimizi tercih etmemizin sebebi, öğretmenler toplumun rol modelleridir. Burada öğrendiklerini aynı zamanda öğrencilerine aktaracaklar, okullarda çalışmalarını yapacaklar. Aynı zamanda da topluma Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görüntüsünü sunmuş olacaklar." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Ergin de mehter takımında her branştan öğretmenin olduğunu söyledi.

Takımda geniş bir eğitimci kadrosuna sahip olduklarını aktaran Ergin, çalışmalarını sürdürdüklerini, kentte düzenlenecek etkinliklerde performans sergileyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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