Bolu'da Eğilen Minare Kaldırılıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Hacı Emin Efendi Camisi'nin eğilen minaresinin kaldırılmasına karar verildi.

Gerede Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki 71 yıllık caminin minaresinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bilirkişi heyetince incelendiği belirtildi.

Açıklamada, incelemede, minarenin güneydoğu yönüne doğru meyletmesi ile alt bağlantı noktalarında meydana gelen çatlak ve çürümeler nedeniyle can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Alınan karar kapsamında minarenin kaldırılmasına karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, caminin geçici olarak ibadete kapatıldığı, minarenin kaldırılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacağı kaydedildi.

Bolu'da 1500 fidan toprakla buluştu

Bolu Önder İmam Hatipliler Derneği (BOLİMDER) öncülüğünde Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Çaydurt Alıçören köyünde gerçekleşen ve Bolu Müftülüğünün de destek verdiği etkinlikte, 1500 fidan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından toprakla buluştu.

Etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, BOLİMDER Başkanı Hüseyin Altundağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.