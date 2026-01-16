Haberler

Bolu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

Güncelleme:
Bolu'da dronla yapılan enerji nakil hatları kontrolü sırasında ormanlık alanda beslenen iki karaca görüntülendi. Kar yağışının ardından ekipler, karacaların karda yürümesi ve beslenmesi anlarını kaydetti.

Bolu'da ormanlık alanda beslenen iki karaca, dronla görüntülendi.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından dronla enerji nakil hatlarında kontrol çalışması yapan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, ormanlık alanda karacaları fark etti.

Ekipler, bu anları dron kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, karacaların karda yürümesi ve beslenmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
