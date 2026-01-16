Bolu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi
Bolu'da dronla yapılan enerji nakil hatları kontrolü sırasında ormanlık alanda beslenen iki karaca görüntülendi. Kar yağışının ardından ekipler, karacaların karda yürümesi ve beslenmesi anlarını kaydetti.
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından dronla enerji nakil hatlarında kontrol çalışması yapan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, ormanlık alanda karacaları fark etti.
Ekipler, bu anları dron kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, karacaların karda yürümesi ve beslenmesi yer aldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel