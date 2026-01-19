Haberler

Dinlenme tesisinde karda drift attılar; ehliyeti iptal edildi

Dinlenme tesisinde karda drift attılar; ehliyeti iptal edildi
Güncelleme:
Bolu'daki karla kaplı dinlenme tesisinde drift atan iki sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilerek cezalandırıldı. Birinin ehliyeti iptal edilirken, diğerine 60 gün süreyle el konuldu.

BOLU'da karla kaplı dinlenme tesisinde 2 sürücünün drift attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden tespit edilen sürücülerden birinin ehliyeti iptal edilirken, diğerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Bolu'da Anadolu Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinin karla kaplı otoparkının boş olmasını fırsat bilen 2 sürücü, otomobilleriyle drift attı. O anlar, tesisin güvenlik kameralarına yansıdı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarması ekipleri tarafından 2 sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı. Cezai işlem uygulanan sürücülerden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğer sürücünün de sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

