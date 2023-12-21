Bolu'da domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde aniden yola çıkan domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada sürücü yaralanırken, domuz telef oldu.
Bolu'nun Göynük ilçesinde aniden yola çıkan domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mudurnu-Göynük kara yolunda seyreden A.K. idaresindeki 14 DT 242 plakalı otomobil, Ekinciler köyü mevkisinde yola aniden çıkan domuza çarptı.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı domuz ise telef oldu.