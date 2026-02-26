Bolu'nun devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, tomruk yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yalacık köyü ile Çampınar Orman Deposu arasındaki yayla yolunda seyreden Ali K. idaresindeki 54 AGT 774 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder