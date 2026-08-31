Bolu'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
H.Y. idaresindeki otomobil, Ömerler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza sonrası araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA