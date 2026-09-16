Bolu'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Tabaklar Mahallesi Hatta Emin Barın Caddesi'nde seyreden U.G. idaresindeki 14 ADS 631 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki eşi yaralandı, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA