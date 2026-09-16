Haberler

Bolu'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bolu'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Tabaklar Mahallesi Hatta Emin Barın Caddesi'nde seyreden U.G. idaresindeki 14 ADS 631 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki eşi yaralandı, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü

Arda Güler'den serbest vuruştan enfes gol
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

ABD uzaya silah yerleştirdi! Peki yörüngedeki gizemli silah ne olabilir?

Savaşın yeni cephesi uzay! ABD'nin gizemli silahı tartışma yarattı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, ağır 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil iki yayaya çarptı! Biri kurtarılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti! 15 ay önceki konuşmalarını bile unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Sokak ortasında pes dedirten görüntü
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada