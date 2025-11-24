Haberler

Bolu'da Dereye Uçan Otomobilde 2 Yaralı

Güncelleme:
Bolu'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BOLU'da otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Çele Caddesi'nde meydana geldi. Tunahan K. idaresindeki 34 BJE 993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü Tunahan K. ile yanındaki Oğuzhan Ö., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, vinçle dereden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
