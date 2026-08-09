Haberler

Bolu'da TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolunda seyir halindeki bir TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çekici kısmını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'da D-100 kara yolunda seyir halindeki TIR, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında D-100 kara yolunun Aşağı Kuzören mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Alevler TIR'ın çekici kısmını kısa sürede sararken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı tamamen yandı. Yangının ardından TIR da kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor

Aile genişliyor: Ünlü çiftin çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değer miydi çocuk! Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti