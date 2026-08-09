Bolu'da TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

BOLU'da D-100 kara yolunda seyir halindeki TIR, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında D-100 kara yolunun Aşağı Kuzören mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Alevler TIR'ın çekici kısmını kısa sürede sararken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı tamamen yandı. Yangının ardından TIR da kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı