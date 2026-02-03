Haberler

Ortaokul öğrencileri çocuk parkında darbedildi

Ortaokul öğrencileri çocuk parkında darbedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir çocuk parkında, ortaokul öğrencileri kendilerinden büyük bir grup tarafından darbedildi. Olayda, saldırı anları cep telefonuyla kaydedildi ve aileler şikayetçi oldu.

BOLU'da çocuk parkında, ortaokula giden kız öğrenciler, kendilerinden büyük yaştaki kız grubu tarafından darbedildi. Saldıran grup, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, 8 Ocak'ta, Sağlık Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, parkta kendilerinden büyük yaşta kız grubu tarafından darbedildi. Gruptakiler, küçük yaştaki kızları karların üzerine yatırıp küfrederek, yumruklayıp, o anları kayda aldı. Bazı kişiler araya girerek tarafları ayırdı.

Öğrencilerden birinin darp raporu aldığı öğrenilirken, çocukların aileleri de şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu

Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti