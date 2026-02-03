Haberler

Parkta, kendilerinden küçük kızları darbettiler

Bolu'da bir çocuk parkında ortaokul öğrencileri, kendilerinden büyük bir kız grubu tarafından darbedildi. Olay sırasında saldırganlar cep telefonu ile görüntü aldı. Darp raporu alan öğrenci ve aileleri şikayetçi oldu.

BOLU'da çocuk parkında, ortaokula giden kız öğrenciler, kendilerinden büyük yaştaki kız grubu tarafından darbedildi. Saldıran grup, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, 8 Ocak'ta, Sağlık Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, parkta kendilerinden büyük yaşta kız grubu tarafından darbedildi. Gruptakiler, küçük yaştaki kızları karların üzerine yatırıp küfrederek, yumruklayıp, o anları kayda aldı. Bazı kişiler araya girerek tarafları ayırdı.

Öğrencilerden birinin darp raporu aldığı öğrenilirken, çocukların aileleri de şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

