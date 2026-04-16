D-100 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki İsmail İ., cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaneye kaldırdığı yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor.
Bolu'da cipin çarptığı 87 yaşındaki yaya ağır yaralandı
D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden A.G. yönetimindeki 14 AG 620 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İ'ye (87) çarptı.
Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Zafer Göder